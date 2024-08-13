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РКН заблокировал «зеркало» сайта фанатских рассказов

Роскомнадзор заблокировал копию сайта «Книга Фанфиков» за ЛГБТ-пропаганду

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Второго августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к копии сайта «Фикбук» за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — заявили в РКН.

В ведомстве также заявили, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, однако ресурс только переносил эти материалы на другие страницы под своим контролем.

До этого «Фикбук» убрал все запрещенные материалы после ограничений Роскомнадзора.

В середине июля Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков. До этого ведомство обращалось к владельцам ресурса с требованием удалить с сайта ЛГБТ-контент. В ведомстве отмечали, что на ресурсе, 75% посещения которого происходит с российских адресов, размещено большое количество разделов на тему ЛГБТ. Тем не менее, несмотря на требования регулятора, администрация сайта либо игнорировала их, либо переносила информацию с одних страниц на другие.

Ранее группа «Кровосток» заявила, что оспорит решение Роскомнадзора о блокировке альбома.

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