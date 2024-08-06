Бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России

Бывший продюсер Аллы Пугачевой Александр Запорожец заявил в беседе с mk.ru, что артистка всегда хорошо относилась к России.

«То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк... Это ее судьба, ее жизнь», — поделился продюсер.

Запорожец отметил, что стал первым продюсером Пугачевой. Он признался, что ему нравилось работать с артисткой. По словам продюсера, у коллег сложилось доверительное отношение. Он назвал Примадонну прекрасным руководителем.

Запорожец считает, что Пугачева вернется в Россию.

«Нужно время на понимание того, что происходило и происходит. Мы не знаем многого и комментируем только то, что знаем», — отметил продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Пугачева ответила на слухи о концерте в России.