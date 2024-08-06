Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России

Продюсер Запорожец: Пугачева всегда хорошо относилась к России

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший продюсер Аллы Пугачевой Александр Запорожец заявил в беседе с mk.ru, что артистка всегда хорошо относилась к России.

«То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк... Это ее судьба, ее жизнь», — поделился продюсер.

Запорожец отметил, что стал первым продюсером Пугачевой. Он признался, что ему нравилось работать с артисткой. По словам продюсера, у коллег сложилось доверительное отношение. Он назвал Примадонну прекрасным руководителем.

Запорожец считает, что Пугачева вернется в Россию.

«Нужно время на понимание того, что происходило и происходит. Мы не знаем многого и комментируем только то, что знаем», — отметил продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Пугачева ответила на слухи о концерте в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами