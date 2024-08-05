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Disney изменил график выхода фильмов Marvel

Компания Disney изменила даты выхода фильмов по киновселенной Marvel

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Компания Disney в пятницу изменила даты выхода фильмов по киновселенной Marvel, представив обновленную программу проката до 2027 года. Об этом сообщает еженедельник Variety.

Изменения в программе в основном затрагивают фильмы дочерних студий: Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight.

«Настоящая боль» от Searchlight, с Джесси Айзенбергом и Кираном Калкиным, запланированная на 18 октября 2024 года, теперь выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2024 года.

Помимо этого, с релиза был снят безымянный проект, который должен был выйти 24 июля 2026 года. Также Disney немного изменил название «Фантастической четверки». Теперь у нее есть подзаголовок: «Первые шаги» (First Steps).

До этого в России объявили о ликвидации юридического лица кинокомпании Warner Bros. С началом конфликта на Украине в 2022 году крупнейшие киностудии Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony и Universal Pictures отказались выпускать свои новые фильмы в России. Фильмов этих киностудий также лишились российские стриминговые площадки.

Ранее стало известно, что выйдет продолжение фильма «Дьявол носит Prada».

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