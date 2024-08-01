Сестра Ольги Бузовой рассказала о желании завести ребенка

Блогерша Анна Бузова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет завести детей.

Бузова ответила положительно на вопрос, планирует ли она с мужем становиться родителями.

Анна Бузова встречается с бизнесменом Константином Штрыкиным, которого называет своим супругом.

В июле 2023 года Бузова рассказала, почему не выходит замуж за Штрыкина. Бузова призналась, что возлюбленный сделал ей предложение через 3 месяца после знакомства. Она согласилась, но свадьбу они так и не сыграли. На тот момент у них не было средств, чтобы организовать торжество, поэтому они отложили идею «до лучших времен».

В начале июля 2024-го Анна Бузова сообщила, что купила квартиру в Турции. Ее выбор пал на вариант в новостройке в Алании. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Стоимость новой квартиры Бузовой составила 8,7 млн рублей. На территории должны построить собственный SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зону барбекю, детские площадки, большой теннис и мини-гольф.

Ранее Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк.