Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращению внука Пугачевой в Россию нашли объяснение

«КП»: внук Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Москву по работе

close
100%
Global Look Press

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, вернулся в Россию по работе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на приятеля артиста.

По словам друга Преснякова, музыкант также собирается пройти плановый осмотр в Москве.

«Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется», — заявил приятель артиста.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

20 июля стало известно, что Краснова вернулась в Россию из США. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку.

29 июля Пресняков приехал на родину. Артист и его жена отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Они отметили семилетие своего брака пивом, раками, рулетиками из бекона, соленьями, сыром и фруктами.

Ранее бабушка Никиты Преснякова раскрыла, планирует ли артист детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами