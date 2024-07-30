Возвращению внука Пугачевой в Россию нашли объяснение

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, вернулся в Россию по работе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на приятеля артиста.

По словам друга Преснякова, музыкант также собирается пройти плановый осмотр в Москве.

«Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется», — заявил приятель артиста.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

20 июля стало известно, что Краснова вернулась в Россию из США. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку.

29 июля Пресняков приехал на родину. Артист и его жена отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Они отметили семилетие своего брака пивом, раками, рулетиками из бекона, соленьями, сыром и фруктами.

Ранее бабушка Никиты Преснякова раскрыла, планирует ли артист детей.