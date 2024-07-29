«Театрально и эмоционально»: гитарист Самойлова объяснил его поведение на сцене

Гитарист сооснователя рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Олег Соколов объяснил поведение музыканта на сцене. Его цитирует aif.ru.

Он назвал вызвавший споры концерт в Красноярске классным и заверил, что люди поблагодарили артистов за эмоции и драйв, пофотографировались и получили автограф.

«Те видео, которые прикладывают, небольшие, к этим новостям, выдранные из контекста, и не показывают полную картину, как звучит песня, потому что Глеб исполняет все очень театрально, эмоционально, и нужно все смотреть в целостности», — говорит Соколов.

По словам музыканта, чтобы оценить исполнение, необходимо посетить концерт артиста.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в Красноярске музыкант не смог допеть до конца. По данным канала, в середине выступления он якобы «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Накануне менеджер Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.

Ранее продюсер оценил шансы Натали вернуться на сцену после трагедии с мужем.