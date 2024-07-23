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Наталия Гулькина готова проходить пробу на допинг на фоне скандала с Глюкозой

Певица Наталия Гулькина заявила, что не против проверок артистов на допинг

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина в беседе с mk.ru прокомментировала скандал с выступлением Глюкозы в Красноярске.

«Очень странная история. Такое ощущение, что это какое-то левое видео и на нем не она. Потому что девушка должна быть совсем в неадеквате, чтобы, как мужчина, хватать себя за причинное место», — высказалась артистка.

Гулькина предположила, что Глюкоза могла не соображать, где она находится, при этом будучи «под кайфом». Она осудила такое поведение и назвала его неадекватным.

Также Гулькина заверила, что готова первой пройти пробу на допинг перед концертом в случае необходимости. Артистка заявила, что ей «нечего бояться».

«Да, давайте проверять артистов на допинг. Лично я не против! Это, конечно, немного странно, но если нужно, я всегда готова и буду первая, кто пройдет допинг», — поделилась она.

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. По словам Глюкозы, причиной такого поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса.

Ранее Глюкоза исчезла с афиши концерта в Москве после скандала в Красноярске.

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