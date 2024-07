В России заблокировали альбом «Кровостока»

Роскомнадзор заблокировал на территории России первый альбом группы «Кровосток» под названием «Река Крови». Об этом сообщили музыканты в Telegram-канале коллектива.

«Инструменталы пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо», — отметили в сообщении.

Причину, по которой ведомство решило заблокировать пластинку, группа не сообщила.

Первый альбом «Кровотока» вышел в 2004 году. В него вошли 10 треков, среди которых «Интро», «Биография», «Бакланы», «Жесть» и проч.

В июле 2022 года издание «Фонтанка» опубликовало список исполнителей, чьи выступления якобы считаются нежелательными. В нем, в том числе, значится группа «Кровосток». В том же году концерт коллектива отменили в Москве. Сейчас музыканты дают концерты за рубежом: 8 июня у «Кровостока» запланировано выступление в Белграде.

Недавно Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Кроме того, ведомство также увидело признаки «ЛГБТ-контента» в сериале Шонды Раймс «How to Get Away with Murder», одна ссылка на него также заблокирована.

