Экс-спикер Рады признал, что на Украине нет свободы слова

Нардеп Разумков сообщил, что на Украине сейчас нет свободы слова

На Украине в настоящее время отсутствует свобода слова, ее заменил единый телемарафон. Об этом заявил депутат Верховной рады, ее экс-спикер Дмитрий Разумков в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

«Свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет», — отметил он.

Разумков отметил, что свободу слова на Украине заменил единый телемарафон, который «превращается в канал популяризации и пропаганды власти».

В середине января стало известно, что на Украине онлайн-СМИ будут обязаны в течение трех дней удалять негативные комментарии о государственных чиновниках. Принятый Радой законопроект вносит корректировки в статью закона «О медиа», предполагающую ответственность за распространение ложной информации. Ранее онлайн-медиа были обязаны удалять недостоверные сведения, опубликованные в разделах для комментирования, в течение трех суток с момента получения предписания Нацсовета. По новому закону они должны будут это сделать также в трехдневный срок при получении извещения об открытии судом дела.

Эксперты украинской «Судебно-юридической газеты» заявили, что многие чиновники называют недостоверной отрицательную информацию о них. При этом сведения считаются ложными, если распространивший их человек не докажет обратного. По мнению экспертов, законопроект может привести к тому, что онлайн-СМИ будут вынуждены удалять комментарии читателей с заявлениями о коррупции должностных лиц.

Ранее Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО.