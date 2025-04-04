В Госдуме отреагировали на возможное размещение военного контингента ЕС на Украине

Депутат Колесник: военный контингент ЕС на Украине может повлиять на переговоры

Отправка военного контингента европейских стран на территорию Украины может оказать влияние на переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Никакие миротворцы нам там не нужны, ни в серой зоне, ни на линии соприкосновения», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что европейские войска на Украине будут считаться законной целью, поскольку любые иностранные солдаты из миротворцев могут превратиться в действующих бойцов.

Незадолго до этого сообщалось, что на Украине начались переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Telegram-канал УНИАН писал, что переговоры проходят на уровне штабов. Французскую делегацию возглавляет начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

В марте агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.