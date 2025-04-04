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В США начали красить к Пасхе лук и картофель из-за высоких цен на яйца

NYT: в США из-за высоких цен на яйца красят к Пасхе лук и картофель
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Куриные яйца — «звезды» в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием — будут стоить дороже, чем в прошлые годы», — говорится в публикации.

NYT пишет, что в соцсетях все чаще стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук. Кроме того, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений будут использовать пластмассовые муляжи куриных яиц.

При этом, несмотря на существующий дефицит куриных яиц, в администрации США отказались от их пластиковых муляжей для украшения Белого дома на Пасху. Традиция американских властей использовать натуральные яйца для пасхального убранства резиденции главы государства и традиционных игр на Южной лужайке сохранится, хотя не все в американском обществе относятся к этому благосклонно.

США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны. Администрация президента США Дональда Трампа пытается решить «яичную проблему» и обвиняет в происходящем экс-главу Белого дома Джо Байдена. Кто на самом деле виноват в подорожании американских яиц и что делать Трампу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рассказывались традиции и значение каждого дня Страстной недели Великого поста перед Пасхой.

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