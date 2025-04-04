Глава МИД Украины Сибига рассказал о переговорах с Венгрией по решению проблем

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Обсуждались пути решения двусторонних проблем, сообщил Сибига в социальной сети X.

«Украина заинтересована в поиске решений, а не препятствий», – написал глава ведомства.

Он уточнил, что в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы украинско-венгерских отношений. Министр также анонсировал продолжение диалога с Будапештом, выразив надежду на построение прочного и взаимовыгодного партнерства.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал европейцев противостоять возможному членству Украины в Европейском союзе. Кошкович выразил обеспокоенность в связи с потенциальным прибытием в Европу значительного числа ветеранов украинских вооруженных сил, рассматривая их как потенциальную угрозу безопасности. Он призвал граждан ЕС обращаться к своим национальным правительствам с требованием заблокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Ранее в Венгрии заявили о попытках Украины игнорировать реалии в конфликте с РФ.