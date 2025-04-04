Стало известно, во сколько Ефремову обойдется лечение после выхода из тюрьмы

«Абзац»: Ефремов потратит минимум 3 млн рублей на лечение после выхода из тюрьмы

Актеру Михаилу Ефремову предстоит потратить от 3 млн рублей только на лечение зубов. Об этом сообщает «Абзац».

Согласно информации издания, врачи-стоматологи заявили, что артисту предстоит установить имплантаты, поскольку в заключении он лишился «половины зубов».

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин также рассказал «Абзацу», что Ефремову предстоит потратить до 10 тыс. рублей на лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По словам врача, подобное заболевание можно обследовать и по ОМС.

«Дорогостоящие процедуры при лечении ХОБЛ не предполагаются. Все зависит от пребывания в стационаре», — пояснил эксперт.

Овечкин посоветовал Ефремову лечь в стационар для более эффективного и быстрого восстановления. Врач не исключил, что на начальном этапе Ефремову может потребоваться кислородная терапия.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в свою очередь рассказал, что еще Ефремову может потребоваться лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике. По данным «Абзаца», нахождение в рехабе может стоить актеру от 5 млн рублей.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО, на заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. Подробнее об освобождении артиста — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов.