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Американец устроил массовое ДТП с тремя ранеными из-за кофе с пончиками

В США водитель уронил пончик в машине и устроил массовое ДТП
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В США водитель уронил в машине пончик, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, сообщает New York Post.

«Водитель из Огайо, уронивший пончик во время движения по оживленной дороге, стал причиной ужасной аварии с участием трех автомобилей, в результате которой один автомобиль был раздавлен, а его части разлетелись по асфальту», — отмечается в публикации.

Водитель во время движения потянулся за кофе, при этом уронил пончик и выехал на встречную полосу. Там он задел другой автомобиль и врезался еще в один. Авария произошла на извилистом участке дороги.

В аварии пострадали три человека: двух водителей госпитализировали в состоянии, не угрожающем жизни. Еще одному медики оказали помощь на месте. Полиция оштрафовала виновника аварии за невнимательное вождение и нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Новой Москве автобус задавил выелосипедиста.

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