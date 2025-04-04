«Сыграет и помойное ведро»: Юрий Лоза высказался о съемках Ефремова

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не удивлен большим гонорарам, которые могут предложить актеру Михаилу Ефремову после выхода из колонии по УДО. Своим мнением он поделился в беседе с «Абзацем».

«Режиссеры, которые захотят его пригласить, планируют пропиариться на скандале. Это сделает рекламу фильму. Никого не интересует моральный аспект. Там, где крутятся большие деньги, нравственный вопрос уходит на второй план. Артист может сыграть и помойное ведро, если его об этом попросят, как сказал однажды актер Эрик Робертс. Я думаю, и Ефремов сыграет все. Особой разборчивостью он никогда не отличался», — заявил он.

Однако Лоза подчеркнул, что если фильм окажется плохим, то его не спасет даже реклама с Ефремовым.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры.