Дворник спас выброшенного в мусор младенца и решил его усыновить

В Бразилии дворник нашел в мусорном баке младенца и решил стать его отцом

Житель Бразилии спас младенца, которого неизвестные поместили в мусорный бак. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Как рассказал сам дворник по имени Самуэль Сантос, вместе со своими коллегами он убирал мусор ранним утром. Перевернув мусорный бак в грузовик, он заметил выглядевшую новой куклу и решил забрать ее для своей дочери.

Однако, когда мужчина коснулся руки «игрушки», она заплакала. Выяснилось, что кто-то выбросил живого ребенка. Девочку госпитализировали в больницу, где медики стабилизировали ее состояние.

Пострадавшая находится в медучреждении. Сантос тем временем принял решение усыновить спасенного ребенка. У него уже есть двое детей в возрасте 10 и 14 лет.

Девочка не сможет попасть в приемную семью сразу. Прежде, чем отдать ее Сантосу, ответственные лица должны найти ее родителей, и, если таковых не найдут или они откажутся от ребенка, младенец отправится к новым матери и отцу.

Тем не менее, дети дворника уже выделили будущей сестре комнату.

«Я сказал им, что им нужно подождать, предстоит много работы», – сообщается в публикации.

Семья планирует подать заявление на удочерение после того, как все формальные процедуры будут завершены.

Ранее мать родила недоношенного младенца дома и выбросила его на свалку.