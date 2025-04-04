Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дворник спас выброшенного в мусор младенца и решил его усыновить

В Бразилии дворник нашел в мусорном баке младенца и решил стать его отцом

Житель Бразилии спас младенца, которого неизвестные поместили в мусорный бак. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. Как рассказал сам дворник по имени Самуэль Сантос, вместе со своими коллегами он убирал мусор ранним утром. Перевернув мусорный бак в грузовик, он заметил выглядевшую новой куклу и решил забрать ее для своей дочери.

Однако, когда мужчина коснулся руки «игрушки», она заплакала. Выяснилось, что кто-то выбросил живого ребенка. Девочку госпитализировали в больницу, где медики стабилизировали ее состояние.

Пострадавшая находится в медучреждении. Сантос тем временем принял решение усыновить спасенного ребенка. У него уже есть двое детей в возрасте 10 и 14 лет.

Девочка не сможет попасть в приемную семью сразу. Прежде, чем отдать ее Сантосу, ответственные лица должны найти ее родителей, и, если таковых не найдут или они откажутся от ребенка, младенец отправится к новым матери и отцу.

Тем не менее, дети дворника уже выделили будущей сестре комнату.

«Я сказал им, что им нужно подождать, предстоит много работы», – сообщается в публикации.

Семья планирует подать заявление на удочерение после того, как все формальные процедуры будут завершены.

Ранее мать родила недоношенного младенца дома и выбросила его на свалку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами