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«Ударился, пошла кровь»: Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли

Телеведущая Андреева заявила, что смогла отбиться от маньяка силой мысли

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Надежда Стрелец/YouTube

Телеведущая Екатерина Андреева в интервью Светлане Бондарчук заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Интервью с ведущей программы «Время» опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, ей спасло жизнь многолетнее увлечение восточными практиками тай-чи. Мужчина подстерег ее на выходе из телецентра Останкино на пустынной улице после ночной смены и, по мнению телеведущей, намеренно выслеживал.

«И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала, дальше не разбиралась, это больной человек», — сказала Андреева.

Накануне Ариану Гранде раскритиковали за симпатию к маньяку.

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