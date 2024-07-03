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Рэпера Рика Росса избили из-за конфликта с Дрейком

В Канаде на рэпера Рика Росса напали из-за конфликта с Дрейком

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Рэпера Рика Росса избили после концерта в Ванкувере (Канада). Как сообщает портал TMZ, инцидент произошел из-за недавнего конфликта Росса с рэпером Дрейком.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что к Россу подошли канадцы, возмущенные оскорблениями в адрес Дрейка. Кроме того, им не понравилось, что во время концерта Рика Росса включили песню Not Like Us, в которой Кендрик Ламар критикует Дрейка.

Один из разгневанных фанатов ударил Росса кулаком, конфликт перерос в рукопашную схватку. На одного из охранников рэпера напали несколько мужчин и сбили его с ног, один из сопровождающих артиста членов команды потерял сознание.

В начале 2024 года Рик Росс и Дрейк начали обмениваться выпадами в адрес друг друга. В частности, Росс назвал противника «сладким Дрейком», заявил, что тот делал пластику носа и не является темнокожим.

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