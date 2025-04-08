Солист «Руки Вверх!» отменил два выступления из-за болезни

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отменил два выступления. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на дочь артиста Нику.

Жукова рассказала, что отец заболел. Из-за этого он был вынужден отменить концерты и вернуться в Москву. На данный момент он лечится. Подробности болезни певца неизвестны.

«Что делать: к сожалению, вирус не щадит никого», — заявили создатели сериала о жизни музыкального ВИА «Васильки» советского периода.

В январе Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!». По словам артиста, премьера состоится в 2026 году к 30-летнему юбилею коллектива.

По словам лидера группы, во время работы над картиной он погрузился в прошлое и перенес свою жизнь «на кинематографическое полотно». Он назвал это прекрасным опытом, подарившим ему невероятные эмоции. По словам музыканта, 90% из того, что увидели зрители, — это реальные события, но многое осталось за кадром. Жуков назвал это поводом для создания новых проектов о своем знаменитом дуэте с Алексеем Потехиным.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как поклонница пыталась его отравить.