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Офицер ВСУ рассказал, что произошло с украинскими командирами в зоне СВО

Украинский офицер Литвин: командиры ВСУ все чаще приказывают отступать
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Evgeniy Maloletka/AP

Командиры Вооруженных сил Украины все чаще стали отдавать приказы об отступлении, поскольку украинская армия находится в тяжелом положении на фронте. Об этом в беседе с газетой «Украинская правда» заявил офицер ВСУ Виталий Литвин.

«Сейчас, когда возникают огненные мешки, которые противник может контролировать, наши командиры батальонов чаще принимают решение о том, что нужно сохранить личный состав и выйти», — сказал он.

Также Литвин отметил, что бойцы ВС России постоянно ведут наблюдение за подразделениями ВСУ, используя разведывательные беспилотники «Орлан» и Supercam. Затем российские военные уничтожают противника барражирующими боеприпасами «Ланцет», FPV-дронами и артиллерийскими комплексами, добавил он.

В марте военнопленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины рассказал о жестоком приказе командования украинской армии ликвидировать своих же солдат, которые решили отступать. По его словам, ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать.

Военнослужащий назвал единственным выходом для бойцов ВСУ сдачу в плен.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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