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Начальника дежурной части полиции нашли мертвым в машине в Краснодаре

В Краснодаре в автомобиле нашли мертвым офицера полиции
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Начальника дежурной части отдела полиции нашли мертвым в автомобиле в центре Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «93.ru. Новости Краснодара и края».

«Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела полицейского в автомобиле на одной из улиц краевой столицы», — приводится в публикации сообщение пресс-службы краевого управления МВД.

Полицейского обнаружили с огнестрельным ранением, уточняет Telegram-канал Kub Mash. По его данным, 33-летний мужчина проигрался на ставках.

До этого на видео попала массовая драка жителей Краснодарского края на проезжей части. По предварительным данным, в Белореченске мужчина поссорился с сотрудниками ЧОП.

Ранее в Нижнекамске подростки толкнули под BMW 14-летнюю девочку.

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