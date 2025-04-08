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Российский борец выиграл чемпионат Европы

Российский борец Монгуш выиграл чемпионат Европы
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tuva_sport17/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский борец вольного стиля Начын Монгуш стал чемпионом Европы.

В финальной схватке россиянин одолел представителя Сербии Азамата Тускаева.

Монгуш стал первым россиянином, которому удалось завоевать золотую медаль на этом чемпионате Европы.

Чемпионат Европы проходит в Братиславе. Турнир завершится 13 апреля. Россияне выступают на соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. 18 марта в ходе телефонного разговора Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

21 марта Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила о начале подготовки к серии матчевых встреч между борцами вольного стиля России и США.

Ранее министр спорта России поддержал гимнастов, отказавшихся участвовать в международных турнирах.

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