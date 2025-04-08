Президент Франции Макрон призвал Трампа пересмотреть пошлины на товары из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа изменить свое решение по пошлинам для стран Евросоюза. Слова французского лидера приводит Le Parisien.

«Европа никогда не хотела хаоса. Еврокомиссия ведет работу, чтобы дать отпор. Президент Трамп должен пересмотреть свое решение», — подчеркнул Макрон.

С таким заявлением он выступил в ходе поездки в Египет.

До этого стало известно, что после ввода импортных пошлин состояние Трампа сократилось на 10%.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее биржевые индексы США впервые после введения пошлин продемонстрировали рост.