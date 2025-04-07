Найден способ предсказать успех лечения опасного заболевания кожи

Ученые из Университета Мэриленда и колумбийского Центра CIDEIM нашли способ заранее определить, подействует ли препарат на конкретного пациента при лейшманиозе коже. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Почти миллион человек ежегодно страдают от кожного лейшманиоза — тяжелого паразитарного заболевания кожи, вызываемого простейшими рода Leishmania. Болезнь распространена в тропических и субтропических регионах, особенно в Северной Африке и Южной Америке, и особенно часто поражает уязвимые группы населения. Без лечения она может оставить пожизненные шрамы, вызывать инвалидность и приводить к социальной изоляции. Однако эффективной вакцины до сих пор не существует, а существующие лекарства токсичны, плохо переносятся и часто не помогают.

«Обычно говорят, что лечение хуже самой болезни — и это как раз тот случай, — пояснила микробиолог Мария Аделаида Гомес, одна из авторов исследования. — Пациенты неделями чувствуют себя плохо от токсичных препаратов, а результат все равно может быть нулевым. А даже если излечение наступит — шрам останется навсегда».

Исследование показало, что у пациентов, не реагирующих на стандартное лекарство (меглюмин антимонат), наблюдается повышенная и устойчивая активность иммунного ответа — так называемая реакция интерферона I типа. Обычно такая реакция помогает бороться с вирусами, но при лейшманиозе, как выяснилось, она мешает выздоровлению и снижает эффективность терапии.

На основании анализа активности всего девяти генов в крови исследователи разработали систему оценки, которая позволяет предсказать эффективность лечения с точностью около 90%. Это достижение может избавить пациентов от долгих месяцев токсичного и бесполезного лечения.

«Это один из первых случаев, когда лабораторные данные о лейшманиозе удалось перевести в практику», — отметил профессор Наджиб Эль-Сайед, соавтор работы. — «Теперь у нас есть инструмент, который поможет врачам принимать более точные решения и подбирать лечение индивидуально».

Пока что новый метод требует сложного лабораторного оборудования, но команда уже работает над созданием компактной и доступной версии, которую можно будет использовать в полевых условиях. Ученые также считают, что их находки могут помочь в разработке новых лекарств, которые будут учитывать не только уничтожение паразита, но и состояние иммунной системы пациента.

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