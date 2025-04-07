Умер актер из «Денниса-мучителя»

Американский актер Джей Норт, который стал известен в роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер в возрасте 73 лет. Об этом написала его подруга, писательница Лори Джейкобсон на своей странице в социально сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — сообщила она.

По ее словам, актер долгое время боролся с раком.

Джей Норт родился в 1951 году в Лос-Анджелесе, США. В шесть лет он получил роль в ситкоме Денниса-мучителя — мальчика, который доставлял неприятности окружающим. Также актер сыграл в сериалах «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и «Мои три сына».

До этого сообщалось, что чехословацкий и чешский актер театра и кино, театральный педагог и артист дубляжа Алоис Швеглик скончался в возрасте 85 лет. За свою долгую профессиональную деятельность Алоис Швеглик успел исполнить множество разноплановых ролей в более чем 150 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль Атоса в чешской экранизации «Трех мушкетеров».

Ранее умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике».