Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер из «Денниса-мучителя»

Умер актер из «Денниса-мучителя» Джей Норт
close
Wikimedia Commons

Американский актер Джей Норт, который стал известен в роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер в возрасте 73 лет. Об этом написала его подруга, писательница Лори Джейкобсон на своей странице в социально сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — сообщила она.

По ее словам, актер долгое время боролся с раком.

Джей Норт родился в 1951 году в Лос-Анджелесе, США. В шесть лет он получил роль в ситкоме Денниса-мучителя — мальчика, который доставлял неприятности окружающим. Также актер сыграл в сериалах «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и «Мои три сына».

До этого сообщалось, что чехословацкий и чешский актер театра и кино, театральный педагог и артист дубляжа Алоис Швеглик скончался в возрасте 85 лет. За свою долгую профессиональную деятельность Алоис Швеглик успел исполнить множество разноплановых ролей в более чем 150 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль Атоса в чешской экранизации «Трех мушкетеров».

Ранее умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами