Неожиданная страна подала торговый иск к США

Канада подала иск в ВТО из-за пошлин США на автомобили и запчасти

Канада вслед за Китаем подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для разрешения спора с США из-за импортных пошлин на автомобили и запчасти, сообщает пресс-служба организация, которая занимается разрешением споров по поводу торговли между странами.

Администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25% от таможенной стоимости на иностранные машины и комплектующие к ним. Торонто назвал меру идущей вразрез со взятым Вашингтоном обязательством по основным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

Канада обратилась в ВТО с целью консультации по торговому спору с США.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.