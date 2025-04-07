Daily Mail: ученым удалось воссоздать лицо женщины, жившей 3500 лет назад в Микенах

Ученые воссоздали лицо королевской особы, жившей 3500 лет назад, пишет Daily Mail.

Современные технологии позволили увидеть лицо знатной женщины, жившей 3500 лет назад в Микенах – одном из важнейших центров позднего бронзового века. Цифровая реконструкция, выполненная на основе черепа из царского некрополя, показала удивительно современные черты лица.

Археологи обнаружили захоронение этой женщины еще в 1950-х годах. Ее останки покоились рядом с богатым погребальным инвентарем, включавшим электрумовую маску и три меча. Изначально ученые предполагали, что оружие принадлежало мужчине, похороненному рядом, однако последние исследования ДНК доказали, что эти предметы сопровождали именно женщину.

«Эта знатная особа была погребена здесь по праву рождения, а не как чья-то супруга, что говорит о ее высоком статусе», — отмечает доктор Эмили Хаузер, историк из Эксетерского университета.

Для реконструкции использовались современные методы судебной антропологии и 3D-моделирования. Художник Хуанхо Ортега Г. опирался на более раннюю глиняную реконструкцию, выполненную Манчестерским университетом в 1980-х годах, но с учетом новых технологий смог добиться большей точности.

Анализ останков показал, что женщина прожила около 30 лет и страдала от артрита – возможно, следствие многолетнего ткачества.

«Это удивительная возможность связать реальный женский опыт с гомеровскими образами, ведь ткачество было важным занятием для женщин той эпохи, включая героинь «Илиады», — поясняет доктор Хаузер.

Ранее были найдены следы неизвестной популяции людей, живших в «Зеленой Сахаре» 7000 лет назад.