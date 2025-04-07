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В Петербурге медики спасли девочку, которая пыталась похудеть с помощью БАДа

В Петербурге школьница попала в больницу после попытки похудеть с помощью БАДа
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Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Петербурга попыталась похудеть с помощью добавок и строгой диеты и попала в больницу. Об этом сообщает Педиатрический университет города.

По данным заведения, мать обратила внимание на прерывистую речь 13-летней дочери, хаотичные движения и другие странные повадки, которых раньше не замечала. После обращения к медикам в больницу выяснилось, что весивший 45 кг ребенок страдал от обезвоживания.

«Успели вовремя: еще немного, и пациентку пришлось бы госпитализировать в отделение реанимации», – сообщается в публикации.

По словам врачей, каждый день школьница хотела похудеть, поэтому каждый день выпивала меньше 100 миллилитров воды и мало ела. Помимо этого, в течение 12 дней она пила биоактивные добавки, но сколько именно капсул принимала, сказать не смогла, так как сбилась со счета.

В результате у ребенка диагностировали развитие неврологической симптоматики и анурию. Помимо этого, из-за отказа от воды школьница перестала ходить в туалет.

Пациентке оказали всю необходимую помощь, сейчас она продолжает лечение.

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