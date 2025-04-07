В Вологодской области будут бороться с таксистами, торгующими водкой и пивом из багажника

Для заявлений о появлении черного рынка алкоголя на фоне введенных ограничений в Вологодской области нужны цифры и факты, а не «нерепрезентабельный опрос» жителей, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе губернатора региона. Так там оценили репортаж газеты «Коммерсантъ» с заголовком «Полусухой полузакон».

«Не можем согласиться с выводами о формирования черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения, нерепрезентабельный опрос нескольких вологжан, покупающих и продающих спиртное в обход законодательства. В репортаже не учтены мнения представителей здравоохранения и правоохранительных органов и не приведена релевантная статистика. Мы понимали, что принятие закона вызовет недовольство среди некоторых категорий населения, а также крупных игроков алкогольного рынка и что будут предприниматься попытки обойти новые правила и преподнести частное мнение как общее», – сообщили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что власти совместно с МВД и анонимными гражданами будут пресекать и выявлять нарушителей нового закона.

«Работа государственных структур дополняется работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного. Мы благодарны корреспонденту «Коммерсанта» за сигнал и проведем проверки по всем фактам правонарушений, изложенных в репортаже. Тем не менее нескольких случаев, описанных автором недостаточно для формирования объективной картины происходящего. Обращаю внимание, что таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка», – пояснили в пресс-службе главы Вологодской области.

Там добавили, что с момента введения ограничений в крупных городах закрылась почти половина алкомаркетов, а также почти втрое сократилось число преступлений, совершенных в пьяном виде.

До этого в «Коммерсанте» вышел репортаж журналиста Александра Черных из Вологодской области о действии нового закона об ограничении продажи алкогольных напитков. В материале указано, что после принятия этой меры в регионе появился черный рынок алкоголя — им торгуют таксисты из багажников машин. По словам одного из жителей Вологды, алкоголем стали торговать и пенсионерки. Также алкоголь теперь можно купить в аптеках Вологды и «наливайках» — в стаканчиках из-под кофе.

С начала марта этого года алкоголь в Вологодской области можно купить по будням только два часа в день с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники магазины работают по старым правилам с 8:00 до 23:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись.

Ранее глава Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя.