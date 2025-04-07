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Аналитики объяснили причины снижения ставок по депозитам

В Сбере предупредили о снижении ставок по некоторым вкладам с 11 апреля
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Сбербанк планирует снизить ставки по депозитам с 11 апреля, эксперты объяснили данное решение и нашли положительные стороны в данном решении. Об этом пишет «Лента.ру».

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, клиентов предупредили, что с 11 апреля снизятся ставки по вкладам линеек «Лучший%» и «СберВклад». Максимальная ставка для всех клиентов будет 20% годовых.

Гендиректор небанковской кредитной организации «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова отметила, что снижение ставок по кредитам обычно является позитивным сигналом.

«Ставка по вкладам, предлагаемая банком, является его расходами. Чтобы покрыть эти расходы и заработать на разнице, банку нужно выдавать дорогие кредиты», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что банки вынуждены снижать ставку по кредитам и депозитам, чтобы сбалансировать ситуацию, поскольку люди не будут брать кредиты со слишком большим процентом.

Недавно агентство РИА Новости сообщало, что ключевая ставка в России снизится до 16% до конца 2025 года.

Ранее Банк России назвал условие нового взлета цен в России.

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