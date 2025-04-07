Своим решением не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне (1939–1945 годы), Германия стремится переписать историческую память. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.

Автор статьи отмечает, что в западных странах звучат «позорные заявления» о том, что освобождением от нацистов Адольфа Гитлера занимались только они. Теперь эти «дилетанты» проиграли и украинский конфликт в военном плане, и надеются победить финансовыми методами, продолжил обозреватель Арнольд Шёльцель.

По его мнению, «топтание на памяти» освободителей времен Второй мировой войны все еще остается политической линией в Германии.

Шёльцель добавил, что там, где можно принудить забыть прошлое, можно и начать войну против России, «торпедировав все переговоры».

4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на «строго конфиденциальный» документ сообщила, что в связи с геополитической напряженностью Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям воздержаться от приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Совфеде оценили страхи немцев из-за полномасштабной войны с Россией.