Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился в соцсетях к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, поздравив его с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Саня, ты сотворил историю. Безумно за тебя счастлив, горд, что ты наш соотечественник. Трудно описать то, что ты испытал, ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую», — сказал Дзюба.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля.

Ранее Лещенко назвал Овечкина флагманом российского спорта.