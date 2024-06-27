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Американский актер Билл Коббс мирно скончался в своем доме

Американский актер Билл Коббс умер в возрасте 90 лет

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Phil McCarten/Reuters

Американский актер Билл Коббс скончался в Калифорнии. Об этом сообщил его брат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса во вторник, 25 июня», — говорится в сообщении.

По словам брата, актер мирно умер в своем доме в Калифорнии. Десять дней назад, 16 июня, Билл Коббс отметил 90-летие.

Его актерская карьера стартовала в 1970 году. Он получил известность после съемок в «Сопрано» (The Sopranos, 1999-2007), «Скорая помощь» (ER, 1994-2009), «Телохранитель» (The Bodyguard, 1992), «Ночь в музее» (Night at the Museum, 2006). В 2020 году Билл Коббс стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу Дина Дана (Dino Dana, 2017-2020).

21 июня стало известно, что российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает Жуковская детская школа искусств №1, где Гусаров преподавал до конфликта на Украине театральное мастерство.

Ранее на Украине умер советский и украинский актер Богдан Козак.

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