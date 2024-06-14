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Фильм выпускницы ВГИКа вошел в программу Шанхайского кинофестиваля

Фильм режиссера Мухамеджан «Ласточка» вошел в программу Шанхайского фестиваля

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ВГИК-Дебют

Фильм выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан «Ласточка» совместного производства России, Казахстана и Италии вошел в программу Asia New Talent 26 Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсерского центра «ВГИК-Дебют».

Фильм был снят в продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке министерства культуры РФ. Сама режиссер называет «Ласточку» картиной о внутренней свободе, чувстве одиночества и поиске себя.

Мухамеджан уже привозила на Шанхайский фестиваль «Ласточку» в 2023 году — тогда работа была короткометражной.

Съемки полнометражной картины с международным названием «Longer than a day» прошли в Казахстане. В главных ролях снялись Зухара Сансызбай, Елжас Рахим, Толганай Талгат, Владимир Косиньи и Ержан Нурымбет.

По сюжету женщина по имени Карлыгаш («ласточка» на казахском) живет вместе с мужем Ильясом в отдаленном поселении. Жизнь пары меняется, когда в аул прибывает француз-путешественник Луи. Герои говорят немного не из-за языкового барьера, а из-за неумения сказать о чувствах, отмечает Мухамеджан.

«Поэтому еще одним важным героем выступает природа. Через бескрайние просторы я хочу показать, насколько свобода вокруг нас не определяет свободу внутреннюю», — говорит режиссер.

В секции полнометражного художественного кино на Шанхайском кино представлена российско-грузинская картина «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе. Российский мультфильм «Ручей, бегущий в горы» (The Brook that Ran Back to the Mountain) Александра Храмцова попал в секцию короткометражных анимационных фильмов.

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