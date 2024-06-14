Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лепс рассказал, кому достанется его наследство

Певец Григорий Лепс заявил, что уже составил завещание на детей

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Григорий Лепс рассказал, кому достанется его оцениваемое в полмиллиарда рублей наследство. Слова исполнителя передает «Пятый канал».

«Детям, конечно», — уверил артист.

Лепс подчеркнул, что уже составил завещание. Он рассказал также о планах на участок в Тверской области, который ему подарили в 2016 году. По словам исполнителя, он пока ничего там не построил. Однако певец назвал землю идеальным местом уединения и отдыха, поскольку рядом течет Волга, а вокруг участка лес. Певец не исключил, что может и вовсе перебраться туда, когда закончит строительство. Он планирует не экономить на ремонте, оборудовать на участке дом с десятью спальнями.

«Друзей много, детей много. Надо же ее куда-то поселить. На улице же не будет спать», — подчеркнул музыкант.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

Ранее брат Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) оказался владельцем элитной недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами