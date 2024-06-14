Лепс рассказал, кому достанется его наследство

Певец Григорий Лепс рассказал, кому достанется его оцениваемое в полмиллиарда рублей наследство. Слова исполнителя передает «Пятый канал».

«Детям, конечно», — уверил артист.

Лепс подчеркнул, что уже составил завещание. Он рассказал также о планах на участок в Тверской области, который ему подарили в 2016 году. По словам исполнителя, он пока ничего там не построил. Однако певец назвал землю идеальным местом уединения и отдыха, поскольку рядом течет Волга, а вокруг участка лес. Певец не исключил, что может и вовсе перебраться туда, когда закончит строительство. Он планирует не экономить на ремонте, оборудовать на участке дом с десятью спальнями.

«Друзей много, детей много. Надо же ее куда-то поселить. На улице же не будет спать», — подчеркнул музыкант.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

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