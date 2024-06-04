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Спектакли с Мадяновым отменили из-за болезни актера

Актер Турбинер сообщил, что спектакли с Мадяновым отменены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Трубинер сообщил во «ВКонтакте» об отмене спектакля с участием коллеги Романа Мадянова.

По словам Трубинера, постановки отменили до конца лета в связи с болезнью Мадянова. Подробности состояния актера неизвестны.

«Пока остается под вопросом «Любимая женщина Дон Жуана» 27 августа в Москве», — заявил артист.

31 марта Telegram-канал Shot сообщил, что Мадянов якобы проходит курс противоопухолевого лечения из-за рака легкого. По данным канала, 61-летнему актеру якобы диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого после того, как он обратился к врачам, пожаловавшись на слабость.

В тот же день Мадянов в беседе с «Газетой.Ru» намекнул, что у него все в порядке со здоровьем. Он ответил «не дождутся» на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ.

Роман Мадянов известен по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Он снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война».

Ранее представительница Егора Зайцева ответила на слухи о госпитализации модельера.

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