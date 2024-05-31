Юрия Куклачева снова госпитализировали

Дрессировщик Юрий Куклачев был снова госпитализирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Источник утверждает, что Куклачева поместили в кардиоцентр в хирургическое отделение. Вероятно, артисту сделают операцию, но пока он находится на обследовании.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Свидетелем случившегося стал певец Shaman, который подарил спасшему дрессировщика врачу букет из 100 роз.

Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Ранее Куклачев заявил, что у него начались проблемы с сердцем после коронавируса.