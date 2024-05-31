Продюсер предсказал проблемы в карьере Алсу после развода с Абрамовым

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти» предположил, что бизнесмен Ян Абрамов может устроить Алсу проблемы после развода.

«Он крупный бизнесмен, в своих кругах он достаточно известный. Порой выступает в светской тусовке даже в качестве инвестора, не часто, но бывали дела. Насколько знаю, Ян собственник, он достаточно ревнивый и скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод», — заявил Дворцов.

Он считает, что практически бывший муж артистки обладает достаточно большим влиянием в медиасфере. По мнению продюсера, конфликта удастся избежать, если звездная пара расстанется на мирной ноте. При этом Дворцов выразил мнение, что развод Алсу не является пиар-историей.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

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