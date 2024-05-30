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Катя Лель рассказала, готова ли уйти в монастырь

Певица Катя Лель заявила, что не готова уйти в монастырь

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель призналась в беседе с NEWS.ru, что пока не готова уйти в монастырь.

Лель отметила, что не осуждает людей, которые уходят в закрытые учреждения, в том числе в монастыри или рехабы. Она назвала такой поступок личным выбором.

«У каждого есть свое просветление, у каждого есть свое время осознанности. Человек в этом нуждается всем своим сердцем и он готов к другой, не мирской жизни, значит, он сделал свой выбор», — поделилась исполнительница.

Артистка объяснила, что ей есть чем заниматься, помимо монастыря. По словам Лель, она нужна на этой земле и в своей профессии, чтобы «прогрузить сознание людей на новые частоты звука».

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Катя Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию ее веры в НЛО.

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