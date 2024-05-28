Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме

Певец Алексей Воробьев выложил в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из особняка в США, на его стене висел американский флаг.

На видеоролике артист играет с собакой, кидая ей косточку. На стене дома Воробьева в багетном оформлении висит флаг США.

В декабре 2023 года Воробьев рассказывал, что предпочитает умных девушек. Артист отметил, что его возлюбленная должна обладать не только хорошим интеллектом, но и чувством юмора. В разные годы Воробьев состоял в отношениях с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.

В августе 2023 года Воробьев признался, что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

В ноябре Воробьев заявил, что привык надевать маски на публике. Он объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее.

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