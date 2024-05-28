Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме

Певец Алексей Воробьев повесил американский флаг на стену в доме в США

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Воробьев выложил в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из особняка в США, на его стене висел американский флаг.

На видеоролике артист играет с собакой, кидая ей косточку. На стене дома Воробьева в багетном оформлении висит флаг США.

В декабре 2023 года Воробьев рассказывал, что предпочитает умных девушек. Артист отметил, что его возлюбленная должна обладать не только хорошим интеллектом, но и чувством юмора. В разные годы Воробьев состоял в отношениях с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.

В августе 2023 года Воробьев признался, что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

В ноябре Воробьев заявил, что привык надевать маски на публике. Он объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее.

Ранее Волочкова ответила на слухи о скорой свадьбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами