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Маша Вебер вспомнила, как Юлия Волкова увела у нее мужа

Экс-солистка «Тутси» Вебер заявила, что Волкова увела у нее мужа с помощью угроз

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Экс-солистка «Тутси» Маша Вебер на шоу «PROЖизнь» вспомнила, как Юлия Волкова увела у нее мужа Парвиза Ясинова.

«Был ли разговор с Юлией Волковой? Нет, конечно. Она сумасшедшая! О чем мне с ней разговаривать? Биться за любовь? Она что-то билась, да. Даже угрожала мне. Жене! Это забавно», — улыбнулась Вебер.

По словам Вебер, они с Ясиновым рассталась практически сразу после родов. Артистка вызвала супруга на неприятный разговор, где мужчина сознался, что изменяет ей с Юлией Волковой из «Тату». Более того, отметила Вебер, семья Ясинова позволила ей еще пожить в своем доме после разрыва, так как певица приняла ислам ради свадьбы.

«Я была женой по всем законам. Они знали, что я приняла их веру, и очень это ценили. Понимали, что я хорошая, порядочная девочка. До сих пор это понимают. Мы в прекрасных отношениях», — резюмировала исполнительница.

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