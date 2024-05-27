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Наташа Королева призналась, что «припахала» поклонников

Певица Наташа Королева заявила, что пользуется услугами фаната-визажиста

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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Певица Наташа Королева заявила в шоу «Звезды сошлись», что «припахала» часть своих поклонников.

Королева заявила, что дала фанатам возможность реализовать свои таланты.

«Многие поклонники работают на свою артистку. Я создала ту ситуацию, где они и артистке своей могут быть во благо», — поделилась исполнительница.

Королева рассказала о своем поклоннике-визажисте, который с десяти лет приходил на ее концерты и стоял у служебного входа. Сейчас певица пользуется услугами этого фаната. При этом визажист, по словам артистки, делает ей скидку.

«Конечно, плачу. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен», — рассказала певица.

Королева добавила, что на концертах фанаты дарят ей еду. Однако исполнительница ест только от тех поклонников, которых хорошо знает.

«Мы на связи, мы знаем этих людей. Это не какие-то случайные люди, которые вдруг забрели на концерт и что-то принесли. А от чужих людей лучше ни грибы, ни огурцы все-таки не принимать — мало ли что в этих огурцах», — отметила артистка.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об одержимом фанате.

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