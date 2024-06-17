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Сирены ракетной опасности включились в Херсонской области

Сальдо: ракетная опасность объявлена в Херсонской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Херсонской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность!» — написал он.

По словам главы региона, оперативные службы привели в повышенную готовность.

Сальдо призвал жителей соблюдать спокойствие, быть внимательными в случае необходимости звонить по телефону «112».

Утром в понедельник, 17 июня, в Херсонской области при обстреле была повреждена линия электропередачи. По словам Сальдо, без света остались 5100 абонентов Херсоноблэнерго в микрорайоне Основа в Новой Каховке и селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны.

В середине июня Сальдо заявил, что Херсонская область должна быть освобождена любым способом. Он отметил, что местных жителей порадовали слова президента России Владимира Путина об условиях мирных переговоров.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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