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Накануне 80-летия Максим Дунаевский раскрыл секрет здоровья

Композитор Максим Дунаевский призвал искать позитив ради долголетия

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитор Максим Дунаевский накануне 80-летия раскрыл секрет здоровья и хорошего самочувствия в старшем возрасте. Его цитирует aif.ru.

По словам Дунаевского, он считает себя оптимистом и уверен, что именно деятельность и любимая работа продлевают ему жизнь.

«Сплю я подолгу, ложусь поздно. Что касается еды, завтракаю достаточно легко, потом не ем ничего, а на ночь наедаюсь. Правда, спать иду часа через 2–3 после ужина, не раньше», — рассказал он о своем распорядке дня.

Летом композитор плавает, а не так давно возобновил занятия теннисом. Точного секрета долголетия он не назвал, но призвал ради этого искать позитив даже в трудной ситуации. Дунаевский указал на то, что знал людей, которые вели необыкновенно здоровый образ жизни, но не стало их довольно рано.

«Так что убежден: наша жизнь не всегда складывается так, как бы мы хотели. Да, многое зависит от генов. Но и от тебя самого зависит не меньше. Нужно уметь сохранять в себе стержень, энергию», — заключил он.

Накануне художник Зураб Церетели рассказал, в чем секрет его долголетия.

«Может, я дожил до 90 лет благодаря генам, полученным от родителей. А может, потому что еще много есть идей, которые надо успеть воплотить в жизнь», — заявил Церетели.

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