«Никакого кофе»: Бритни Спирс об ограничениях во время опеки

Певица Бритни Спирс заявила, что во время опеки, которую осуществлял над ней отец, терпела жесткие ограничения. Об этом она рассказала в новом посте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спирс опубликовала отрывок с ссорой из комедии «Девичник в Вегасе».

«Я разговариваю со своей семьей после того, как опека на 13 лет сказала мне: никакого кофе, спа или наличных», — подписала видео она.

До этого певица намекнула, что ее якобы привязывали.

Накануне близкие Бритни Спирс заявили о ее проблемах с наркотиками. Родные переживают за ее жизнь и здоровье, называют прекращение опеки над звездой в 2021 году ошибкой и уверены, что для выживания Спирс нужен новый опекун. При этом они признают, что отец Бритни больше не мог осуществлять над ней опекунство из-за личной неприязни певицы.

По данным инсайдеров, Спирс не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь и употребляет различные виды наркотиков.

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