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Медведев назвал одну из задач БРИКС на международной арене

Медведев заявил, что БРИКС необходимо отстаивать международное право

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Многие западные государства не жалеют сил и средств, лишь бы сохранить правила прежнего мирового порядка и свое господство в нем. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

17 июня Медведев принимает участие в пленарном заседании Международного межпартийного форума партии «Единая Россия», получившем название «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели — сохранения тех правил, которые действовали до сих пор. Они стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше», — сказал заместитель председателя СБ РФ.

По словам Медведева, в том числе речь идет о материальных и природных ресурсах. Он отметил, что США и их союзники стремятся зарабатывать всеми возможными способами и в то же время сохранить возможность диктовать свои условия всему миру.

Как сказал Медведев, РФ и многим другим странам не нравится такое положение вещей. В связи с этим заместитель председателя СБ РФ обратил внимание на необходимости избавиться от «неприкрытой колониальной эксплуатации» со стороны западных держав.

«Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права <...> и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать», — добавил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел страны, в ходе которой оценил работу БРИКС. Как сказал глава государства, организация имеет потенциал для становления одним из стержневых регулирующих институтов в мире. Российский лидер назвал клуб «уникальным объединением», к работе которого международное сообщество проявляет все больший интерес.

Ранее в распоряжение журналистов попал список всех стран, которые хотят присоединиться к БРИКС.

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