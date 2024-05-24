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Катя Лель рассказала, как мотивирует детей учиться на пятерки

Певица Катя Лель призналась, что платит детям за хорошие оценки

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель в беседе с kp.ru поддержала идею давать скидки школьникам на еду за хорошие оценки.

«Мне кажется, офигенная идея. Любая мотивация— это очень круто. Я, между прочим, своей дочери с начальных классов говорила: «Сколько пятерок ты заработала, вот столько денежек и дам». За месяц около тридцати пятерок заработала, а каждая пятерка по сто-двести рублей — это уже хороший бюджет для ребенка», — отметила Лель.

Она назвала «политикой» идеи общественников лишить финансирования покинувших Россию звезд. Лель считает такие идеи чрезмерными и выражает мнение, что в скором времени все вернется на круги своя. По мнению исполнительницы, отвечать за финансы в семье должен мужчина, роль женщины — поддерживать и направлять своего возлюбленного.

Недавно Катя Лель призналась, что пока не слышала новую песню Аллы Пугачевой. Лель также еще не видела клипа на композицию Пугачевой. На вопрос журналистки, почему Примадонна решила сейчас выпустить песню, артистка назвала коллегу гениальной женщиной и легендой.

Ранее Егор Крид ответил, планирует ли возвращаться к Нюше на фоне развода певицы.

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