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Селин Дион могла не выжить из-за неизлечимой болезни

Телеведущая Котб: Селин Дион чувствует себя лучше после угрожающего жизни состояния

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Телеведущая Хода Котб рассказала, что певица Селин Дион могла не выжить из-за неизлечимой болезни — синдрома мышечной скованности. Об этом пишет Page Six.

Котб взяла интервью у 56-летней Дион перед выходом документального фильма о звезде.

«Селин Дион сейчас чувствует себя намного лучше, но был момент, когда мы чуть ее не потеряли, она рассказала мне об этом», — анонсировала интервью телеведущая.

Котб также призналась, что Дион, которая уже два года не выходит на сцену из-за болезни, во время интервью спела ей и звучала «невероятно».

Накануне стало известно, что Селин Дион расплакалась в новом документальном фильме «Я: Селин Дион», который выйдет в июне 2024 года.

«Не трудно сделать шоу, трудно шоу отменить. Я усердно тружусь каждый день. Но, надо признать, это борьба», — рассказала она о восстановлении и мечтах вернуться на сцену.

Ранее экс-солистка «Тату» Юлия Волкова рассказала, как у нее нашли рак.

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