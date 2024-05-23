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Волочкова рассказала об отношениях с Джигурдой после публикации скандального видео

Волочкова: мы с Джигурдой остались друзьями после слива нашего домашнего видео

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volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что смогла сохранить хорошие дружеские отношения с актером Никитой Джигурдой после скандала с публикацией их домашнего видео. В беседе с НСН она объяснила, что не ссорилась с ним, а позже смогла убедиться в отсутствии его вины за этот случай.

«Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения», — рассказала Волочкова.

Она добавила, что Джигурда ничего плохо о ней не говорил, поэтому они сумели сохранить «человеческие отношения».

Напомним, в январе в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой, которую он раздевает. Позже балерина подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео. Уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

Джигурда ранее заявил, что перестал общаться с Волочковой в прошлом году.

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