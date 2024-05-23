Виктория Боня стала участницей экстремального шоу

Блогерша и телеведущая Виктория Боня приняла участие в новом сезоне экстремального шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом сообщает Super.

Боня призналась, что смотрела два сезона проекта. Они ей понравились. Знаменитость выделила выпуски в Самарканде. Телеведущая заявила, что кадры оттуда ей показались особенно красивыми. Звезда призналась, что любит шоу на испытания.

«Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», — поделилась блогерша.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне примут участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева и победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани.

Сысоева впервые участвует в экстремальном шоу. Артистку зацепил проект «симбиозом физической и интеллектуальной силы».

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